В Беларуси упростят въезд иностранцев в погранзону

В Беларуси планируется изменить в законы по вопросам обеспечения пограничной безопасности и упростить иностранцам въезд в пограничную зону. Об этом сообщил заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Владимир Базанов.
Так, иностранцы смогут без пропусков следовать транзитом через пограничную зону в санатории, дома отдыха, посещать объекты придорожного сервиса, передает БелТА.
Планируется также расширить список документов (сейчас это паспорт, вид на жительство, свидетельство о рождении (для несовершеннолетних), на основании жители Беларуси смогут пребывать в пределах пограничной зоны.
Кроме того, пограничники смогут не только определять места въезда или входа в пограничную полосу, но и время, в которое на ней можно находиться. Предусматривается и возможность пограничного контроля с использованием автоматических средств - "электронных ворот", которые с 2015 года действуют в Национальном аэропорту Минск.
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