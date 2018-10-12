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15. 10. 2018

В Гомеле расследовали убийство таксиста в 1984 году

Источник фото: Следственный комитет

Следственный комитет расследовал убийство гомельского таксиста, совершенного в 1984 году. Согласно материалам дела, в ночь с 26 на 27 февраля на улице Ильича в Гомеле двое мужчин попросили водителя такси подвезти их. В пути они напали на водителя, сдавили ему шею, нанесли множественные удары тупыми предметами и шилом по различным частям тела.

Когда автомобиль остановился, водителя вытащили на улицу и продолжили избивать. Затем таксиста бросили умирать в полуобнаженном виде на льду озера.

При этом злоумышленники похитили из автомобиля выручку, портмоне, часы, ключ от квартиры, права и иные вещи.

Раскрыть это преступление «по горячим следам» правоохранителям не удалось. Но с места преступления были и изъяты следы ладоней неустановленного лица. Спустя годы они совпали с отпечатками ладоней мужчины, арестованного за грабеж. Благодаря этому расследование убийства таксиста возобновилось.

На основании анализа всех собранных по делу доказательств, следствие пришло к выводу о причастности жителя Речицкого района к убийству. Его обвиняют в разбое по предварительному сговору группой лиц, с причинением тяжких телесных повреждений, и убийстве из корысти с особой жестокостью. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. Соучастника преступления продолжают искать.

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