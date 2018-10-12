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15. 10. 2018

СМИ: Кобяков и Матюшевский возглавят российские банки в Беларуси

Андрей Кобяков Источник фото: БелТА

Бывший премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков стал независимым директором «БелГазпромбанка». Владельцами банка, в котором теперь будет работать белорусский премьер, являются российская компания «Газпром» и российский же «Газпромбанк», которым принадлежит более 99% акций банка.

Бывший первый вице-премьер Василий Матюшевский в ближайшее время должен возглавить банк «БелВЭБ», сообщает «Белпартизан» со ссылкой на свои источники. Главным акционером банка является российский Банк развития и внешнеэкономической деятельности, которому принадлежит 97,5% акций БелВЭБа.

Пока без работы остаются бывшие министры финансов Беларуси Владимир Амарин и экономики Владимир Зиновский.

 

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