Бесплатное УЗИ взамен на фото с хэштегом, день бесплатных осмотров и скидки в медицинских центрах Беларуси.

15 октября – Всемирный день борьбы с раком молочной железы, который проходит в рамках “Розового октября” – всемирного месяца борьбы с раком молочной железы. Благотворительные мероприятия и акции по привлечению внимания к женскому здоровью проходят в это время во всем мире. Инициатива “Руками трогать” представляет собой локальную поддержку движения в Беларуси. Наша миссия — напоминание женщинам о том, что профилактика — самое эффективное средство в борьбе с раком. Выявление онкологии на нулевой и первой степени гарантирует до 94% успешного лечения.

В этой заметке мы собрали контакты и актуальные цены (по состоянию на 15.10.2018) 45 медицинских учреждений в Минске и областных центрах, где можно сделать УЗИ молочной железы, выбрав подходящий для вас вариант по расположению или стоимости. Также напомнить о прохождении УЗИ своим подругам можно установив стикерпак в telegram, в котором в роли главных героинь выступают груди-подружки.

Как подготовиться к УЗИ молочной железы:

- приходите на УЗИ в первой фазе менструального цикла (между 5-м и 11-м днем), именно в этой фазе результаты УЗИ будут максимально достоверны

- возьмите с собой паспорт

- первоначальную консультацию вы всегда можете получить у гинеколога в своей поликлинике

В Минске акцию “Руками трогать” в рамках Розового октября поддерживают:

Клиника Ева разыгрывает 10 бесплатных сертификатов на УЗИ, чтобы вы могли выбрать подходящий для вас день осмотра. Как поучаствовать в конкурсе:

- сделать фото c дыньками, персичками, пончиками или любыми предметами, напоминающими грудь;

- рассказать, почему вы поддерживаете Розовый октябрь;

- поставить хэштег #рукамитрогать и отметить официальную страницу инициативы в Instagram.

Период проведения конкурса с 15 по 22 октября 2018 года. Телефоны для записи: 8 (017) 321-00-00, адреса клиники в Минске: Герцена,12, Интернациональная,31.

Медицинский центр Нордин предлагает бесплатное УЗИ весь день: 26 октября с 8:00 до 16:00, при записи сообщите, что вы записываетесь «по акции Руками трогать», единый номер для записи: 159, адрес: Сурганова, 47Б.

Медицинском центре Астра на slivki.by есть сертификаты с 50% скидкой, цена без скидки – 25,30 руб., номер для записи: 8 (017) 300-90-94, 8 (044) 740-90-94, адрес: Победителей, 127.

Медицинский центр Вита: сделать УЗИ молочной железы можно за 20,20 руб., вместе с любым УЗИ действует специальная скидка 50% на УЗИ щитовидной железы. Контактные номера: 8 (017) 358-61-81, 8 (029) 690-03-03, 8 (033) 373-61-81, адрес: Богдановича,6, Пашкевич,1.

Стоимость и контакты клиник в Минске, где можно сделать УЗИ молочных желез:

Кравира: 29 руб., единый номер 403, адреса в Минске: пр.Победителей,45, Скрипникова,11Б, Захарова, 50 Д.

Мишель: 21 руб., при записи через сайт действует скидка 10% на все услуги. Контакты: 8 (029) 295-97-22, 8 (017) 366-20-99, Ф.Скорины, 12.

МедАвеню: 27 руб., 8 (017) 282-84-00, Грибоедова,11.

Республиканкий научно-правктический центр Н.Н.Александрова: 23,28 руб., 8 (017) 265-23-01, а\г. Лесной, Минский район.

Седьмое Небо: 26,95 руб., 8 (029) 649-49-39, 8 (029) 123-17-17, 8 (029) 749-49-39, 8 (033) 617-17-36, Филимонова, 53, Халтурина, 39.

Экомедсервис: 25 руб., единый номер 160, адрес: Толстого,4.

Альфамед: 23 руб., 8 (029) 637-00-00, 8 (033) 66-65-000, 8 (017) 292-57-04, Независимсти,85, Сурганова,17.

Терра Медика: 23,07 руб., 8 (029) 664-14-78, 8 (029) 686-01-45, 8 (029) 680-12-15, Волгоградского, 3-1Н, пер.К.Чорного, 3-3Н, ул,Руссиянова 36.

Новый Лекарь: 32 руб., 8 (017) 328-35-45, 8 (029) 102-02-03, 8 (029) 501-02-03, Энгельса 34 А-2.

ЭКО: 22 руб., 8 (017) 331-85-47, Сурганова,54.

Полстар: 27,63 руб., 8 (017) 286-05-05, 8 (029) 686-05-05, Кропоткина,93а.

Марта: 21,50 руб., 8 (029) 847-91-72, 8 (044) 552-62-91, 8 (017) 399-33-94, Алибегова,12.

Bullfinch: 21,50 руб., 8 (044) 799-99-88, 8 (033) 903-99-88, 8 (017) 314-43-44, Матусевича, 69.

Тоталмед, 33,33 руб., 8 (017) 226-13-69, 8 (017) 327-61-61, 8 (044) 597-30-60, Интернациональная 16-2а.





Стоимость и контакты клиник в Витебске, где можно сделать УЗИ молочных желез:

БИНА: 18,11 руб., 8 (044) 544-00-03, 8 (033) 604-00-03, Витебск, пр-т Фрунзе, 83.

Медилюкс сервис: 13 руб., 8 (029) 696-08-77, 8 (0212) 22-22-12, ул. Чкалова, д.50, корп. 2.

Клиника ВГМУ: 14 руб., 8 (0212) 63-32-55, пр-т Победы, 20.

Синлаб: 17,50 руб., 8 (0212) 66-56-00, 63-44-44, 8 (044) 592-36-99, 8 (033) 337-79-29, Воинов-Интернационалистов, 39.

Клиника Здоровья: 15 руб., единый номер 160, пр-т Фрунзе, 17а.

Стоимость и контакты клиник в Гродно, где можно сделать УЗИ молочных желез:

ЛОДЭ: 30,79 руб., единый номер 111, 8 (029) 335-71-11, Замковая,4.

Синлаб: 14,86 руб., 8 (0152) 44-44-20, 8 (0152) 44-44-10, Гаспадарчая,19.

Росмед: 22,73 руб., 8 (029) 288-77-74, 8 (044) 717-77-48, (152) 71-58-58, Свердлова,16.

Профессорский консультативный центр: 12,30 руб., 8 (033) 312-69-08, Ватутина, 4а.

Клиника женского здорвья: 34 руб., 8 (029) 507-70-77, Буденного, 48.

Стоимость и контакты клиник в Гомеле, где можно сделать УЗИ молочных желез:

Гомельский областной диагностический медико-генетический центр с консультацией «Брак и семья»: 5,82 руб., выдают около 10 талонов в неделю, предвариателная запись обязательна 8(044) 710-52-24, Кирова, 57.

Медицинский центр «Женская клиника»: 14 руб., 8 (029) 373-96-72, 8 (033) 373-93-73, Б.Царикова, 44.

Медея: 14,10 руб., 8 (029) 357-43-00, 8 (033) 303-26-96, Советская, 57.

Элмед: 13,50 руб., 8 (044) 588-16-18, Барыкина, 169-2.

Гармония мед: 13 руб., 8 (044) 733-08-83, Хатаевича, 53.

Амадей Клиник: 14,80 руб., 8 (029) 605-29-20, 8 (023) 229-29-20, пр. Победы 8-55.

Стоимость и контакты клиник в Бресте, где можно сделать УЗИ молочных желез:

Верба: 16,70 руб., 8 (029) 288-81-03, Брест, Халтурина, 31Б.

ЛОДЭ: 26,65 руб., (162) 23-51-11, (162) 23-81-11, 8 (029) 152-00-02, 8 (029) 222-31-11, Пионерская,50.

Брестская городская лечебно-консультативная поликлиника: 14,74 руб, 8 (0162) 53-07-83, 8 (033) 671-42-32, пл.Свободы,3.

Клиника семейной медицины 7Я: 25 руб, 8 (029) 642-92-23, 7-228-228, Фортечная, 79.

Стоимость и контакты клиник в Могилеве, где можно сделать УЗИ молочных желез:

Могилевский областной лечебно-диагностический центр: 8 руб., 8 (0222) 74-44-88, Первомайская, 59 А.

Лювена: 15,24 руб., 8 (0222) 41-11-11, 8 (029) 193-61-88, Сурганова, 10.

Элизабет: 15 руб., 8 (033) 319-81-15, 8 (029) 114-63-11, 8 (0222) 74-60-70, Т.Карпинской, 10а, пер.Коммунистический 7.

Медицинская Компания: 17,50 руб., 8 (0222) 42-22-22, 8 (0222) 22-39-55, Пионерская,29.

Архимед: 14,80 руб., (222)767611, 8 (044) 702-33-00, 8 (029) 702-33-00, Первомайская,31.

Эстемед: 15 руб., 8 (222) 42-46-18, 8 (033) 334-74-74, 8 (029) 334-74-74, Габровская,30.

Общественная инициатива “Руками трогать” напоминает, что заботиться о своем здоровье необходимо каждый день, независимо от поры года и месяца. Регулярно осматривайте молочные железы: раз в месяц самостоятельно, раз в год – у специалиста и будьте здоровы!