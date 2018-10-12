В РПЦ назвали условие восстановления отношений с Константинополем

Русская православная церковь надеется, что Константинопольский патриархат передумает по поводу предоставления Украинской церкви автокефалии. До этого взаимодействие с ним невозможно, заявил журналистам глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Иларион, передает в понедельник, 15 октября, РИА Новости.

"Мы надеемся на то, что здравый разум восторжествует, что Константинопольский патриархат изменит свое отношение к существующей церковной реальности. Но до тех пор, пока этого изменения не произошло, пока эти беззаконные и антиканоничные решения с точки зрения Константинополя остаются в силе, мы не сможем находиться в общении с этой церковью, находящейся сегодня в расколе", - сказал он.

Ранее РПЦ объявила о прекращении отношений с Константинопольским патриархатом. Такое решение было принято из-за начала процесса предоставления Украинской церкви автокефалии.

Напомним, 11 октября на заседании Синода Вселенского патриархата было принято решение продолжить процедуру предоставления Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. Таким образом, официально запущена процедура предоставления автокефалии Украинской церкви.

Кроме того, Священный синод Вселенского патриархата снял анафему с патриарха Филарета, а также принял решение о признании незаконным аннексии Киевской митрополии в 1686 году.

В РПЦ заявили, что такими действиями Вселенский патриарх переходит красную черту и катастрофически нарушает единство мирового православия.

Источник: korrespondent.net