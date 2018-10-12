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15. 10. 2018

Беларусь не смогла обыграть Молдову

15 октября на минском стадионе «Динамо» в рамках группы D2 четвертого тура Лиги наций встречались футбольные сборные Беларуси и Молдовы. Поединок, как и предыдущий матч 11 сентября в Кишиневе, завершился с ничейным счетом 0:0.

Беларусь: Горбунов, Риос, Сиваков, Мартынович, Поляков, Маевский, Кендыш, Стасевич, Кисляк, Ковалев, Сарока. Запасные: Гутор, Черник, Драгун, Бурко, Политевич, Корзун, Сигневич, Нехайчик, Путило, Лаптев, Скавыш.

Молдова: Кошелев, Рябчук, Карп, Посмак, Епуряну, Ионицэ, Гацкан, Антонюк, Гынсарь, Жардан, Домашкан. Запасные: Намашко, Дедов, Граур, Санду, Розгонюк, Антон, Бойчук, Кочук.

Желтые карточки: Кисляк (4), Кендыш (24), Рябчук (43), Гынсарь (49), Мартынович (76), Ковалев (87).

Также 15 октября в группе D2 Люксембург разгромил со счетом 3:0 сборную Сан-Марино.

Положение команд: Люксембург (9 очков), Беларусь (8 очков), Молдова (5 очков), Сан-Марино (0 очков).

 

 

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