В Беларуси ожидается небольшая облачность, без осадков, ночью и утром местами туман

16-18 октября погоду Беларуси будет определять антициклон.

По данным Белгидромета, 16 октября ожидается небольшая облачность. Без осадков. Ветер южный слабый до умеренного. Максимальная температура в середине дня +15..+20°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать.

17-18 октября переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер южной четверти слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью 0..+7°С, максимальная - днем +15..+22°С.