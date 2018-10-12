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16. 10. 2018

Результаты матчей Лиги наций 15 октября

Фото: Sputnik

15 октября были сыграны очередные матчи футбольной Лиги наций. Всего прошло семь поединков:

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Лига A

Испания - Англия 2:3 (Пако Алькасер, 58, Рамос, 90+7 - Стерлинг, 16, 38, Решфорд, 30);

Исландия - Швейцария 1:2 (Финнбогасон, 81 - Сеферович, 52, Ланг, 67).

Лига B

Босния и Герцеговина - Северная Ирландия 2:0 (Джеко, 27, 73).

Лига C

Естония - Венгрия 3:3 (Луц, 20, Паткай,70 (авт.), Аниер, 79 - Надь, 24, Салай, 54, 81);

Финляндия - Греция 2:0 (Сойри, 46, Камара, 89).

Лига D

Беларусь - Молдова 0:0

Люксембург - Сан-Марино 3:0 (Турпель, 4, Синани, 65, Тиль, 73).

 

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