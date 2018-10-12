Аналитика рынка труда в ИТ за 3 квартал, а также где еще нужны айтишники

Исследовательский центр РАБОТA.TUT.BY в 3 квартале 2018 года изучил ситуацию на рынке труда в сфере информационных технологий.
Рост количества вакансий по ИТ-направлению
В 3 квартале 2018 года на сайте rabota.tut.by в среднем ежедневно было доступно 3 294 вакансий из ИТ-сферы, что на 27,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По количеству размещаемых вакансий сфера ИТ занимает 3 место. Больше вакансий размещено только в профессиональной области «Продажи» и «Рабочий персонал».
Активность ИТ-соискателей растет
Как и в предыдущем квартале, 5% от общего количества резюме, размещенных на сайте rabota.tut.by, приходится на информационные технологии. Но стоит заметить, что в 3 квартале 2018 года было доступно на 3,3% резюме больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
ТОП-5 специализаций и конкуренция
Наиболее популярными специализациями в 3 квартале 2018 года являются «Программирование, разработка» и «Инженер».
Уровень конкуренции на рынке ИТ стабилен – 2,5 резюме на 1 вакансию.
Работодатели предпочитают специалистов с опытом
Более половины (55,9%) вакансий, размещенных в профобласти ИТ, предусмотрены для специалистов с опытом 1-3 года. Сотрудников без опыта работы готовы рассмотреть на 17,3% вакансий.
Заработные платы
В 3 квартале 2018 года больше всего предложений о работе было адресовано PHP-разработчикам, QA-инженерам и Java-разработчикам. Ниже представлены 5 наиболее востребованных позиций, а также предлагаемые заработные платы на данные позиции.
Медианное значение заработной платы – величина, которая показывает, что 50% работодателей предлагают заработные платы больше данного значения, другая половина работодателей готовы платить меньше указанной величины.
Где нужны ИТ-специалисты?
ИТ-вакансии открыты не только в ИТ-компаниях. Так, айтишников часто ищут компании розничной торговли, а также представители следующих отраслей: СМИ, маркетинг, реклама, дизайн, услуги для бизнеса.
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