Лента RSS
Подписаться на ленту
16 октября 2018, вторник, 09:53
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,46
16. 10. 2018

Просроченная дебиторская задолженность в Беларуси превысила 8 млрд рублей

За январь – август в Беларуси рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг составила 9,5%, рентабельность продаж – 7,6%. Об этом Телеграфу сообщили в отделе распространения статистической информации Управления международного сотрудничества и распространения статистической информации Национального статистического комитета.

Дебиторская задолженность на 1 сентября достигла 37,4 млрд рублей, в том числе просроченная – 8,1 млрд рублей (21,7% от общего объема).

Кредиторская задолженность на 1 сентября составила 47,2 млрд рублей, в том числе просроченная – 7,9 млрд рублей (16,8% от общего объема).

Это Интересно
Актуальное
Экономика
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Понял, что если дело Кокорина-Мамаева дотащат до суда, то мы впервые увидим живую иллюстрацию шутки, что «стороны приступили к прениям, суд заслушал доводы прокурора, защитника, полузащитника и нападающего»

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Запрет на купание в водоемах

А вы соблюдаете запреты на купание в водоемах?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.