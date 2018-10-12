Просроченная дебиторская задолженность в Беларуси превысила 8 млрд рублей

За январь – август в Беларуси рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг составила 9,5%, рентабельность продаж – 7,6%. Об этом Телеграфу сообщили в отделе распространения статистической информации Управления международного сотрудничества и распространения статистической информации Национального статистического комитета.

Дебиторская задолженность на 1 сентября достигла 37,4 млрд рублей, в том числе просроченная – 8,1 млрд рублей (21,7% от общего объема). Кредиторская задолженность на 1 сентября составила 47,2 млрд рублей, в том числе просроченная – 7,9 млрд рублей (16,8% от общего объема). Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby