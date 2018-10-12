Макей обсудил с Ханом упрощение визового режима с ЕС

15 октября в Люксембурге министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей принял участие в девятой ежегодной встрече глав МИД инициативы ЕС «Восточное партнерство» (ВП) и стран-членов Евросоюза. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве Беларуси.

Стороны рассмотрели прогресс в реализации ключевых приоритетов Восточного партнерства на период до 2020 года, обменялись мнениями по актуальным вопросам международных отношений, включая ситуацию в Восточной Европе и подготовку ряда мероприятий к 10-летию ВП.

В своем выступлении Владимир Макей заявил о необходимости сохранения и развития Восточного партнерства как инклюзивной, прагматичной и неконфронтационной инициативы и скорейшего воплощения достигнутых в ее рамках договоренностей. Он также представил подходы к реализации совместных проектов в экономически значимых областях.

В рамках отдельной двусторонней встречи глава белорусского МИД и еврокомиссар по Европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнес Хан обсудили работу по заключению Приоритетов партнерства между Беларусью и ЕС на 2018 – 2020 годы, соглашений об упрощении визовых процедур и о реадмиссии, визиты на высоком уровне и взаимодействие с Европарламентом.

Кроме того, Владимир Макей провел двусторонние встречи с главами МИД Венгрии Петером Сийярто и Ирландии Саймоном Ковени.