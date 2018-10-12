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16. 10. 2018

Белоруска Дорц завоевала серебро на Юношеских Олимпийских играх

Источник фото: НОК Беларуси

15 октября в девятый соревновательный день на III летних Юношеских Олимпийских играх в аргентинском Буэнос-Айресе 17-летняя белорусская толкательница ядра Елизавета Дорц из Докшиц завоевала серебряную медаль.

По сумме двух раундов белоруска уступила лишь Синьхой Ли из Китая. Третье место у Дэйн Ретс из ЮАР, сообщили в Национальном статистическом комитете.

«Очень недовольна результатом, но счастлива, что есть медаль. Первый старт прошел еще более-менее, второй – ужасно», - отметила белорусская спортсменка.

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