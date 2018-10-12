Минздрав утвердил Правила медицинской этики и деонтологии

Постановлением министерства здравоохранения Беларуси утверждены Правила медицинской этики и деонтологии. Документ вступает в силу после официального опубликования. В нем сформулированы принципы поведения медицинских и фармацевтических работников.

В частности, отмечается недопустимость формализма и бюрократизма, пренебрежительного отношения к пациентам, коллегам и иным лицам при выполнении должностных обязанностей, сообщает Национальный правовой портал.

Установлено, что медработники должны оказывать скорую помощь в пределах их возможностей и вне организации здравоохранения.

Также подчеркнуто недопущение грубого, формального и нетактичного отношения к пациентам и иным лицам, разглашения врачебной тайны. Отмечена важность проявления компетентности, корректности, ответственности, пунктуальности.

Документ предусматривает возможность создания в организациях здравоохранения комитетов по вопросам медицинской этики и деонтологии.