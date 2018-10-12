Минздрав утвердил Правила медицинской этики и деонтологии

Постановлением министерства здравоохранения Беларуси утверждены Правила медицинской этики и деонтологии. Документ вступает в силу после официального опубликования. В нем сформулированы принципы поведения медицинских и фармацевтических работников.
В частности, отмечается недопустимость формализма и бюрократизма, пренебрежительного отношения к пациентам, коллегам и иным лицам при выполнении должностных обязанностей, сообщает Национальный правовой портал.
Установлено, что медработники должны оказывать скорую помощь в пределах их возможностей и вне организации здравоохранения.
Также подчеркнуто недопущение грубого, формального и нетактичного отношения к пациентам и иным лицам, разглашения врачебной тайны. Отмечена важность проявления компетентности, корректности, ответственности, пунктуальности.
Документ предусматривает возможность создания в организациях здравоохранения комитетов по вопросам медицинской этики и деонтологии.
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Европарламент призвал Минск снять обвинения с фигурантов "дела БелТА"
Ситуация со свободой СМИ в Беларуси продолжает ухудшаться, что подтверждается "серьезным преследованием независимых новостных порталов и журналистов". Об этом говорится в резолюции Европарламента от 4 октября.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Лукашенко объявил благодарность БелТА
Президент Беларуси Александр Лукашекно объявил благодарность сотрудникам государственного Белорусского телеграфного агентства (БелТА), которое этим летом стало инициатором задержания ряда журналистов негосударственных изданий за несанкционированное пользование платной новостной лентой агентства.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Мингорисполком не разрешил Марш солидарности с журналистами
Мингорисполком отказал в разрешении на проведение в Минске 15 сентября марша солидарности с журналистами. Об этом сообщил сопредседатель оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский. «Заявка якобы не соответствует перечню разрешенных мест для проведения мероприятий», - отметил он.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Фигурантам «дела БелТА» запретили покидать Беларусь
27 августа стало известно, что журналистам ряда СМИ, которые являются подозреваемыми по «делу БелТА», запретили покидать Беларусь. По последним данным, пяти журналистам временно ограничили выезд из республики.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Министр информации Беларуси хочет взяться за фрилансеров
Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич намерен вернуться «к терминологии в отношении участников медийного пространства». «Надо вернуться к рассмотрению самого термина «фрилансер», – заявил он в интервью программе «Неделя» на СТВ.