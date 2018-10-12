Лента RSS
Подписаться на ленту
16 октября 2018, вторник, 09:53
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,46
16. 10. 2018

Минздрав утвердил Правила медицинской этики и деонтологии

Постановлением министерства здравоохранения Беларуси утверждены Правила медицинской этики и деонтологии. Документ вступает в силу после официального опубликования. В нем сформулированы принципы поведения медицинских и фармацевтических работников.

В частности, отмечается недопустимость формализма и бюрократизма, пренебрежительного отношения к пациентам, коллегам и иным лицам при выполнении должностных обязанностей, сообщает Национальный правовой портал.

Установлено, что медработники должны оказывать скорую помощь в пределах их возможностей и вне организации здравоохранения.

Также подчеркнуто недопущение грубого, формального и нетактичного отношения к пациентам и иным лицам, разглашения врачебной тайны. Отмечена важность проявления компетентности, корректности, ответственности, пунктуальности.

Документ предусматривает возможность создания в организациях здравоохранения комитетов по вопросам медицинской этики и деонтологии.

Это Интересно
Актуальное
Здоровье
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Понял, что если дело Кокорина-Мамаева дотащат до суда, то мы впервые увидим живую иллюстрацию шутки, что «стороны приступили к прениям, суд заслушал доводы прокурора, защитника, полузащитника и нападающего»

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Запрет на купание в водоемах

А вы соблюдаете запреты на купание в водоемах?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.