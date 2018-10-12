В Костюковичах рыбака из-за удочки ударило током

Днем 14 октября 43-летний житель Костюковичей пострадал от удара электротоком, выйдя на улицу с разложенной шестиметровой удочкой. Об этом сообщили в «Белэнерго». Мужчина приблизил удочку на недопустимое расстояние к проводам воздушной высоковольтной линии напряжением 10 000 вольт.

В настоящее время пострадавший с электротравмами рук находится в Костюковичской районной больнице.

С начала года это уже десятый случай в Беларуси с травмированием рыбака электрическим током. Чуть более недели назад в Минской области пострадавший скончался в больнице.