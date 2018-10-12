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16. 10. 2018

В Костюковичах у пенсионера нашли пистолет и 47 патронов

Пистолет Макарова

Управление Следственного комитета Беларуси по Могилевской области возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 295 УК (Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ) в отношении пенсионера, жителя Костюковичей. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Беларуси.

Дома у мужчины 17 мая сотрудники милиции обнаружили и изъяли пистолет Макарова.

Кроме того, у пенсионера нашли 47 патронов различного калибра и 1 килограмм пороха. 

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Понял, что если дело Кокорина-Мамаева дотащат до суда, то мы впервые увидим живую иллюстрацию шутки, что «стороны приступили к прениям, суд заслушал доводы прокурора, защитника, полузащитника и нападающего»

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