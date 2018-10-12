В Костюковичах у пенсионера нашли пистолет и 47 патронов

Управление Следственного комитета Беларуси по Могилевской области возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 295 УК (Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ) в отношении пенсионера, жителя Костюковичей. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Беларуси.

Дома у мужчины 17 мая сотрудники милиции обнаружили и изъяли пистолет Макарова. Кроме того, у пенсионера нашли 47 патронов различного калибра и 1 килограмм пороха. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby