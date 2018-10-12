Беларусь снизит поставки в Россию молочного сырья

В ходе пятого форума регионов Беларуси и России, который прошел 10—12 октября в Могилеве, был подписан балансы взаимных поставок продовольствия на 2019 год на 3 млрд долларов. Об этом сообщил на пресс-конференции в Минске 15 октября начальник главного управления внешнеэкономической деятельности минсельхозпрода Беларуси Алексей Богданов.
«Мы друг друга услышали и нашли гармонию», — отметил он, передает БелаПАН.
По его словам, что Беларусь снизит объемы поставок в Россию сырья в виде сухого и концентрированного молока, но немного увеличит объемы поставок готовой продукции (сыров, цельномолочной продукции, творога, йогуртов, кефира, сметаны, мяса).
Также запланировано увеличение экспорта российского продовольствия в Беларусь.
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