Беларусь снизит поставки в Россию молочного сырья

В ходе пятого форума регионов Беларуси и России, который прошел 10—12 октября в Могилеве, был подписан балансы взаимных поставок продовольствия на 2019 год на 3 млрд долларов. Об этом сообщил на пресс-конференции в Минске 15 октября начальник главного управления внешнеэкономической деятельности минсельхозпрода Беларуси Алексей Богданов.

«Мы друг друга услышали и нашли гармонию», — отметил он, передает БелаПАН. По его словам, что Беларусь снизит объемы поставок в Россию сырья в виде сухого и концентрированного молока, но немного увеличит объемы поставок готовой продукции (сыров, цельномолочной продукции, творога, йогуртов, кефира, сметаны, мяса). Также запланировано увеличение экспорта российского продовольствия в Беларусь. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby