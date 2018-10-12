BMW и «Белоруснефть» помогут белорусам пересесть на электрокары

Сеть АЗС «Белоруснефть» и импортер BMW и MINI объединят усилия по созданию инфраструктуры и развитию рынка электромобилей в Беларуси. В обозримом будущем республика сможет достичь уровня европейских стран и стать «раем для владельцев электромобилей». Через 2-3 года в Минске и регионах будет свыше 400 электрозаправок.
ПО «Белоруснефть» займется развитием сети электрозаправок, импортер BMW и MINI – формированием рынка электромобилей и поставкой современных портативных зарядок. Еще одно направление – сервисное обслуживание автомобилей с электроприводами и гибридными силовыми установками. Оно стало доступно в автоцентре «Автоидея» после получения им статуса первого в Беларуси дилера электромобилей.
«Наши интересы и взгляды на будущее совпали. «Белоруснефть» планирует создать разветвленную инфраструктуру зарядки электромобилей, импортер BMW – обеспечить рынок большим выбором доступных электромобилей и их гарантийным обслуживанием. Объединив усилия, мы можем повысить интерес к идее передвигаться по стране на электрокаре и тем самым внести вклад в сохранение окружающей среды», – считают в импортере BMW и MINI в Беларуси.
Сотрудничество предполагает обмен опытом и популяризацию тематики электромобилей. Кроме того, компании рассматривают возможность реализовать вместе проекты с целью создания «большего уровня комфорта для владельцев электромобилей на территории Беларуси».
«В ближайшие годы инфраструктура для электромобилей будет развиваться стремительно. Станции для зарядки электромобилей появятся в крупных городах и вдоль оживленных магистралей. То есть можно будет не переживать, что запаса батареи не хватит до ближайшей заправки. Но не менее важно, чтобы все это оборудование использовалось, а это напрямую зависит от количества электромобилей. Так что мы, как и BMW, заинтересованы в развитии этого рынка», – пояснили в «Белоруснефти».
К 2030 году в Беларуси планируется установить более 1300 станций зарядки. Только до 2021 года сеть АЗС «Белоруснефть» должна пополниться 431 электрозаправкой.
Вместе с инфраструктурой будет развиваться и рынок электромобилей. В начале ноября в Минск приедет обновленный электрокар BMW i3 с более емкой литий-ионной батареей, позволяющей проехать на одной зарядке до 360 км. Кроме того, белорусам уже доступен электрокабриолет BMW i8 Roadster. В ближайшие годы на белорусском рынке появятся и другие модели BMW с электродвигателями и гибридными приводами.
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