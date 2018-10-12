Выставка «Дмитрий Суринович. Живопись. Графика. Анимация»

С 1 по 25 ноября 2018 г. Национальный центр современных искусств Республики Беларусь (пр-т Независимости, 47) приглашает посетить большую персональную выставку известного белорусского живописца, графика, художника анимационного кино Дмитрия Михайловича Суриновича
В экспозиции выставки будет представлено более семидесяти произведений, созданных Дмитрием Суриновичем в 1990-е–2010-е гг. Живопись акриловыми красками, акварели – сюжетные и абстрактные, чёрно-белые рисунки тушью, эскизы, выполненные в разных техниках, и коллажи к анимационным фильмам, раскроют зрителю разные аспекты творчества художника, впервые представив их комплексно. Один из залов Национального центра будет отведён под демонстрацию в режиме non-stop мультипликационных фильмов, художником-постановщиком которых Дмитрий Суринович являлся.
«Искусство Дмитрия Суриновича интересно своей полифонией, – писала белорусский критик Лариса Михневич. – Вопреки тому, что сюжеты художника по природе своей очень разнятся, их воплощение удивительно гармонично. Эту гармонию Суринович сумел сохранить в эпоху унификации художественных форм, изучая коды, познавая законы индивидуальной поэтики, постигая искусство искреннее и подлинное».
Выставка, несомненно, будет интересна как любителям современного искусства, так и профессионалам, поскольку целый ряд произведений художника будет экспонироваться впервые.
Куратор: Скворцова Ирина Николаевна, кандидат искусствоведения
(тел. + 375 17 235 03 32).
Биографическая справка:
Суринович Дмитрий Михайлович родился 31.07.1953 в д. Вишенка Кировского района Могилевской области. В 1975–1980 гг. учился в Белорусском государственном театрально-художественном институте. С 1979 г. участник художественных выставок. Член РОО «Белорусский союз кинематографистов» (с 1997 г.), ОО «Белорусский союз художников» (с 1998 г.). Дипломант І Минской международной биеннале современной живописи «COLORFEST» (2008).
Произведения художника находятся в собрании Национального центра современных искусств Республики Беларусь, Национального художественного музея Республики Беларусь, Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника, Витебского художественного музея; в частных коллекциях Беларуси, России, Польши, Израиля, Германии, Франции, Италии, Японии, США и др.
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