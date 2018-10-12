Лента RSS
Подписаться на ленту
16 октября 2018, вторник, 13:02
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,46
16. 10. 2018

Виновника ДТП в Бресте с четырьмя пострадавшими посадили на 7 лет

Источник фото: ГАИ Брест

16 октября в суде Московского района Бреста приговорил 32-летнего жителя Бреста, виновного в ДТП, в котором пострадали четыре человека, к семи годам лишения свободы в колонии общего режима, а также к лишению водительских прав на пять лет.

Водителя Audi признали виновным в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого и менее тяжких телесных повреждений, сообщает TUT.by.

Как сообщал Телеграф, ночью 27 ноября 2017 года на одном из перекрестков в Бресте столкнулись автомобили Audi A6 и Volkswagen. Следователи установили, что 31-летний водитель Audi A6 ехал на скорости 140 км/ч в состоянии алкогольного опьянения. На медосвидетельствовании в его крови обнаружили 2,58 промилле алкоголя. Водитель автомобиля Volkswagen, в который он врезался, был трезв.

Это Интересно
Актуальное
Аварии, ДТП
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Понял, что если дело Кокорина-Мамаева дотащат до суда, то мы впервые увидим живую иллюстрацию шутки, что «стороны приступили к прениям, суд заслушал доводы прокурора, защитника, полузащитника и нападающего»

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Запрет на купание в водоемах

А вы соблюдаете запреты на купание в водоемах?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.