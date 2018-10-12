Виновника ДТП в Бресте с четырьмя пострадавшими посадили на 7 лет

16 октября в суде Московского района Бреста приговорил 32-летнего жителя Бреста, виновного в ДТП, в котором пострадали четыре человека, к семи годам лишения свободы в колонии общего режима, а также к лишению водительских прав на пять лет.
Водителя Audi признали виновным в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого и менее тяжких телесных повреждений, сообщает TUT.by.
Как сообщал Телеграф, ночью 27 ноября 2017 года на одном из перекрестков в Бресте столкнулись автомобили Audi A6 и Volkswagen. Следователи установили, что 31-летний водитель Audi A6 ехал на скорости 140 км/ч в состоянии алкогольного опьянения. На медосвидетельствовании в его крови обнаружили 2,58 промилле алкоголя. Водитель автомобиля Volkswagen, в который он врезался, был трезв.
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