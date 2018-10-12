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16. 10. 2018

Попытка дать взятку таможеннику обернулась для белоруса возбуждением уголовного дела

Источник фото: СК РБ

В пункте пропуска «Бенякони» житель Гродненской области, находясь у служебного модуля, в качестве незаконного материального вознаграждения пытался дать взятку сотруднику таможни.

При проведении таможенного контроля в транспортном средстве 36-летнего белоруса обнаружены автомобильные запчасти без необходимых документов, позволяющих беспошлинно ввезти данный товар на территорию ЕАЭС. Намереваясь избежать административной ответственности, водитель пытался поместить в карман куртки таможенника иностранную валюту в качестве незаконного материального вознаграждения.

Сотрудник таможни предпринял все меры по пресечению преступления, в том числе, зафиксировал изъятие денежных средств на персональный видеорегистратор, а также вызвал на пост оперативно-следственную группу для совершения необходимых процессуальных действий.

За попытку дачи взятки должностному лицу в отношении гражданина Республики Беларусь Вороновским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.14 и ч.1 ст.431 УК Республики Беларусь.

Дача взятки наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на срок до пяти лет.

По материалам Гродненской региональной таможни

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