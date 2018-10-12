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16. 10. 2018

В Беларуси планируют повысить пенсии на 9,5 долларов

В Беларуси подготовлен и внесен на рассмотрение в Администрацию президента проект указа о повышении на 5,3% пенсий с 1 ноября. Об этом 16 октября в Национальном собрании рассказала министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.

По ее словам, в результате средняя пенсия по возрасту вырастет на 20 рублей (9,5 долларов) с 374 рубля до 394 рубля, передает TUT.by.

Также министр отметила, что с учетом планируемого повышения номинальный темп роста пенсий по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составит 113,8%, а в реальном выражении, с учетом прогнозируемой инфляции - 107,9.

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