Лукашенко недоволен футбольным матчем с Молдовой

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 16 октября на встрече с Премьер-министром Сергеем Румасом, который также возглавляет Белорусскую федерацию футбола, обратил внимание на необходимость принятия дополнительных мер для развития этого вида спорта в стране.

По его словам, в противном случае белорусские футболисты будут «на уровне динамовских хоккеистов играть», сообщили в Администрации главы государства.

Он привел в пример матч 15 октября между сборными Беларуси и Молдовы, который завершился ничейным счетом. В частности, отметил президент, молдавские футболисты «вышли, зубы сжали и играли, как положено». «А наши как всегда. Очень жаль», - резюмировал Александр Лукашенко.