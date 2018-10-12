Лукашенко запретил выходить за рамки программы развития 2016 года

Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 октября на встрече с премьер-министром Сергеем Румасом подчеркнул, что программа социально-экономического развития страны, принятая в 2016 году, непоколебима и должна быть выполнена. "В рамках этой программы - пожалуйста, любые мероприятия правительства", - отметил он, назвав главным критерием результат.

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