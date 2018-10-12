Лукашенко: в 2019 году зарплата перевалит через 1000 рублей

Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 октября на встрече с премьер-министром Сергеем Румасом рассмотрел предложения Совмина по повышению пенсий. По его словам, запланировано «неплохое повышение» по итогам года - где-то на 8-9%, сообщили в Администрации главы государства.

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Но в будущем году, отметил президент, надо двигаться дальше. «Мы планируем, что в нашей стране заработная плата уже перевалит через тысячу рублей за счет того, что мы поднимем заработную плату у низкооплачиваемых слоев населения», - заметил он.

Президент также остановился еще на вопросах развития импортозамещения и борьбы с посредничеством. В частности, предлагается производить сиденья для собираемых в Беларуси Geely, «со временем - двигатели, трансмиссии».

«Импортозамещение - очень важный вопрос. Ничего не надо выдумывать, надо ставить станки, технологическое оборудование и производить комплектующие», - сказал Александр Лукашенко.

Говоря о посредничестве, он заявил, что оно часто становится основой для коррупционных схем.

«Раньше это называли спекуляцией: купи и перепродай. И в этой цепочке даже несколько посредников. За счет этого цена увеличивается на 30-50%, а иногда и больше», - отметил глава государства.

Он поручил премьеру взять на контроль вопросы развития импортозамещения и борьбы с посредничеством и до конца года внести соответствующие предложения.