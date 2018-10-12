Ретроспектива фильмов Игоря Добролюбова на «Беларусь 3»

С 22 по 26 октября, к 85-летию со дня рождения народного артиста БССР, режиссера и педагога Игоря Добролюбова, телеканал «Беларусь 3» покажет сразу пять любимых зрителями фильмов, которые стоит посмотреть еще раз.
В понедельник в 10.30 и 15.35 телезрители увидят легендарную ленту Игоря Добролюбова, ставшую поистине народной комедией. Фильм «Белые росы» («Беларусьфильм», 1983) удостоился Специального приза и Приза за лучший сценарий на Всесоюзном кинофестивале в 1984 году и моментально занял лидирующие позиции в советском кинопрокате – только за год его посмотрели более 36 млн. зрителей.
Во вторник в 10.35 и 16.30 будет показана военная киноповесть «Иван Макарович» («Беларусьфильм», 1968). Ване, главному герою картины, было 13 лет, когда началась война. Отец ушел на фронт, и мальчику вместе с матерью пришлось покинуть Беларусь и двинуться на восток. Но мать при первой же бомбежке погибла. Ваню пригрел и выходил рабочий котельной домоуправления. Мальчик привязался к дяде Кузе, помогал ему в котельной. Когда дядя Кузя ушел на фронт, Ваня остался кочегарить вместо него. Случай свел его с маленькой девочкой Лялькой и ее бабушкой. Поселившись у них, Ваня оказывает им посильную помощь, проявляя неустанную заботу о девочке. Бабушка и Ляля стали уважительно звать его Иваном Макаровичем. Невзгоды и трудности не сломили подростка, а только закалили его характер.
В 1970 году на IV-м Всесоюзном кинофестивале в Минске лента была признана лучшим фильмом для детей. Она также была отмечена на XXII-м МКФ фильмов для детей и юношества в Венеции, получив гран-при фестиваля.
В среду в 10.35 и 16.30 вниманию зрителей будет представлена картина «Братушка» (СССР-Болгария, 1975), действие которого разворачивается в сентябре 1944 года. Советская армия освобождает Болгарию от немецких захватчиков. У следующей в тыловом обозе конной повозки Алеся Казанка ломается колесо и ему приходится завернуть в ближайшую деревню. Жители деревни давно уже ждут освободителей и устраивают Алесю торжественную встречу. Местные мастера ставят на его телегу новое колесо – красивое, расписное.
Казанка просит подвести его до города студент Живко, которого сослали сюда прежние власти за подпольную работу. У Алеся уже есть одна пассажирка – румынка Марика, освобожденная советскими бойцами из фашистского плена. Вскоре у троих путешественников появляется еще один попутчик – в плен Казанку сдается немецкий солдат Иоганн. Прежде чем герои фильма доберутся до города, произойдет еще много встреч и событий…
В четверг в 10.35 и 16.30 зрители увидят киноповесть Игоря Добролюбова «Расписание на послезавтра» («Беларусьфильм», 1978). По сюжету учительница литературы Антонина Сергеевна приходит работать в специализированную физико-математическую школу имени Ландау. Опытный педагог, она видит, что здесь все преподаватели относятся к ученикам совсем не так, как в среднестатистической школе. Уважение, которое взрослые проявляют по отношению к детям, формирует из ребят настоящие творческие личности. Однако вскоре Антонина Сергеевна понимает, что ее ученики излишне рациональны и далеки от понимания прекрасного. У педагога появляется цель: объяснить ребятам, что жизнь не укладывается в точные математические формулы, научить их понимать литературу, искусство, воспитать гармонично развитых людей.
Завершит тематическую кинонеделю пятничный показ картины «Мама, я жив» («Беларусьфильм», 1985) в 10.55 и 16.40. Действие героической киноповести разворачивается в 1943 году. Двенадцатилетний сирота Петька Дым, попав в партизанский отряд, становится разведчиком. Но, опасаясь за его жизнь, командир отряда Иван Фомич Драгун отправляет мальчика в школу, которая находится здесь же, в лесу. Получив приказ выйти в опасный рейд, партизанское командование принимает решение вывезти школу за линию фронта. Но во время погрузки в самолет, который должен был забрать детей, появляются фашисты. Спасая ребят, гибнут партизаны, сопровождающие их. И тогда Петька берет на себя заботу о своих товарищах и о старой учительнице. Он делает все, чтобы вывести детей в безопасное место, спасти от голода и от гитлеровцев, которые идут по следу.
Обращаем внимание, что все пять кинолент будут демонстрироваться с функцией скрытого субтитрирования.
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