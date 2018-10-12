17 октября в 15.00 в конференц-зале гостиницы «Виктория» состоится Первая встреча Клуба Соглашения мэров.

Около 50 представителей местных органов власти и их ассоциаций, а также заинтересованных общественных организаций, министерств и ведомств, финансовых и исследовательских учреждений, донорских организаций, представителей частного сектора соберутся вместе, чтобы утвердить Положение о деятельности Клуба, избрать председателя Клуба, наметить совместную стратегию и план работы Клуба на предстоящий год.

Участие в Клубе поможет городам обмениваться передовыми практиками по устойчивому энергетическому развитию и климату; разрабатывать и реализовывать совместные проекты в данных сферах; сообща искать возможности привлечения грантов, инвестиций и кредитных ресурсов.

Идея создания Клуба была предложена участниками первой национальной конференции Соглашения мэров по климату и энергии в Беларуси, которая проходила в 2017 году в Вилейке. На основании полученных предложений Структуры поддержки Соглашения мэров – фонд «Интеракция» и МОО «Экопартнерство» – разработали проект положения о Клубе и предложили присоединиться городам - подписантам инициативы.

Клуб Соглашения мэров начал действовать в августе 2018 года, куда может присоединиться любой город-участник инициативы и внести свои предложения по дальнейшей работе. Просим сообщить о своем желании вступить в Клуб Фонду «Интеракция» или МОО «Экопартнёрство» по телефонам: +375 17 280 14 78, +375 17 280 13 30, +375 17 280 41 35 или эл. почте: shchadranok@eu-belarus.net

Клуб Соглашения мэров будет работать при содействии проектов «Соглашение мэров - Восток» и «Поддержка инициативы «Соглашение мэров» в Беларуси», финансируемых Европейским союзом в рамках инициативы EU4Energy.

В настоящее время в Беларуси больше 40 городов присоединились к европейской инициативе «Соглашение мэров по климату и энергии» и взяли на себя добровольные обязательства сократить выбросы парниковых газов на 30% к 2030 году.