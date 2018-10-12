В Минске мужчина угнал авто через три часа после суда за угон

В Минске задержан неработающий 28-летний житель города Старые Дороги Минской области, подозреваемый в краже трех автомобилей во Фрунзенском районе столицы. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Подозреваемый совершил первую кражу машины с улицы Матусевича спустя три часа после выхода из зала суда, где его приговорили к четырем годам ограничения свободы в учреждении открытого типа за совершенный три месяца назад угон автотранспорта. Украденный Volkswagen Passat злоумышленник оставил в лесу у Старых Дорог.

На следующий день он украл аналогичный автомобиль с улицы Шаранговича. Краденное он оставил во дворе дома по улице Вышелесского. Через несколько дней был украден Volkswagen Transporter с улицы Одинцова. Машину фигурант припарковал у рынка в Дзержинске.

Похищенный автотранспорт фигурант собирался перегнать в Россию. Приехав на границу на одной из машин, мужчина стал узнавать у людей в очереди как доехать до Смоленска. Узнав, что пограничники проводят тщательный досмотр, злоумышленник решил не выезжать из Беларуси.

Все три автомобиля в технически исправном состоянии переданы владельцам. Проводится предварительное расследование по ст.205 УК (Кража). Также проверятеся причастность задержанного к совершению ряда краж имущества из автомашин во Фрунзенском районе Минска.