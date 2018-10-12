Лента RSS
Подписаться на ленту
17 октября 2018, среда, 08:27
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,45
17. 10. 2018

В Беларуси сиохранится теплая погода

Источник фото: Telegraf.by

17 октября погоду на территории Беларуси будет определять антициклон с центром над Брянской областью России. Ожидается небольшая облачность. Без осадков. Ветер южный умеренный. Максимальная температура в середине дня составит +15..+21°С.

По данным Белгидромета, 18 октября погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса. Переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер южной четверти слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью +1..+7°С, максимальная - днем +15..+22°С.

19 октября большая часть республики останется в области повышенного атмосферного давления, лишь, в основном, по северу страны скажется влияние малоактивного атмосферного фронта. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью по северо-западу, днем в отдельных районах, в основном по северу страны небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер южный с переходом на северо-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +2..+9°С, максимальная -днем +12..+18°С.

Это Интересно
Актуальное
Беларусь
Следующая новость
Анекдот все анекдоты

Понял, что если дело Кокорина-Мамаева дотащат до суда, то мы впервые увидим живую иллюстрацию шутки, что «стороны приступили к прениям, суд заслушал доводы прокурора, защитника, полузащитника и нападающего»

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Запрет на купание в водоемах

А вы соблюдаете запреты на купание в водоемах?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.