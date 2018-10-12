ВВП Беларуси вырос на 3,7%

За январь – сентябрь 2018 года объем валовой внутренний продукт Беларуси в текущих ценах составил 88,8 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 103,7% к уровню января – сентября 2017 года. Об этом Телеграфу сообщили в Национальном статистическом комитете.

Индекс-дефлятор ВВП по отношению к аналогичному периоду 2017 года составил 112,4%.

За девять месяцев объем промышленного производства в текущих ценах составил 80,5 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 106,8% к уровню января – сентября2017 года.

Во всех отраслях обрабатывающей промышленности объем промышленного производства вырос. Наибольший прирост отмечен в производстве транспортных средств и оборудования (на 16,8%).

Индекс промышленного производства за сентябрь 2018 года к сентябрю 2017-го составил 104,4%.

В январе – сентябре производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 13,9 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 97,7% к уровню января – сентября 2017 года.