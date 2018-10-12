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17. 10. 2018

Результаты матчей футбольной Лиги наций 16 октября

16 октября на групповом этапе футбольной Лиги наций были сыграны последние поединки четвертого тура. Результаты матчей:

D1. Казахстан – Андорра – 4:0

D4. Армения – Македония – 4:0

А1. Франция – Германия – 2:1

В1. Украина – Чехия – 1:0

В4. Ирландия – Уэльс – 0:1

С3. Словения – Кипр – 1:1

С3. Норвегия – Болгария – 1:0

D1. Латвия – Грузия – 0:3

D4. Гибралтар – Лихтенштейн – 2:1

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