Лента RSS
Подписаться на ленту
17 октября 2018, среда, 09:59
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,45
17. 10. 2018

Минск признали третьим в мире городом по чистоте

Источник фото: holiday.by

Американский портал финансовых новостей The Street на основе отзывов путешественников, оставленных пользователи сайта интернет-бронирования гостиниц booking.com, составил список 30 самых чистых городов мира. На первое место попал Сингапур, на второе — японский Токио, на третье — белорусский Минск.

Как отмечают авторы рейтинга, в Минске «трудолюбивые работники заботятся о многочисленных парках города и регулярно убирают улицы».

Также в список вошли Киото (Япония), Казань (Россия), Медина (Саудовская Аравия), Абу-Даби (ОАД), Тайпей (Тайвань), Цюрих (Швейцария), Стокгольм (Швеция), Мекка (Саудовская Аравия), Мюнхен (Германия), Грамаду (Бразилия), Москва (Россия), Вашингтон (США), Копенгаген (Дания), Сеул (Республика Корея), Любляна (Словения), Осло (Норвегия), Сантьяго (Чили), Манама (Бахрейн), Брюгге (Бельгия), Осака (Япония), Овьедо (Испания), Квебек (Канада), Пиджн Фордж (США), Мертл-Бич (США), Майами (США), Чикаго (США), Бостон (США).

Это Интересно
Актуальное
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Понял, что если дело Кокорина-Мамаева дотащат до суда, то мы впервые увидим живую иллюстрацию шутки, что «стороны приступили к прениям, суд заслушал доводы прокурора, защитника, полузащитника и нападающего»

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Запрет на купание в водоемах

А вы соблюдаете запреты на купание в водоемах?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.