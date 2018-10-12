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17. 10. 2018

В Калинковичах пенсионерка доской избила до смерти пьяного мужа

В Калинковичах (Гомельской области) 14 октября в 16:00 из своей квартиры в больницу с черепно-мозговой травмой помещен неработавший мужчина 1962 года рождения. 16 октября пострадавший умер. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Беларуси.

По данным МВД, мужчину 13 октября в 19:30 в ссоре, после совместного распития спиртного доской избила жена 1959 года рождения.

Подозреваемая в убийства пенсионерка задержана. 

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