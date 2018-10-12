"Динамо-Минск" потерпело седьмое поражение подряд в чемпионате КХЛ

Хоккеисты минского "Динамо" потерпели 7-е поражение подряд в матчах чемпионата КХЛ, уступив на своей площадке московским одноклубникам со счетом 1:3. Шайбы забили: 1:0 - Осипов (28.32), 1:1 - Шипачев (34.37), 1:2 - Индрашис (54.45), 1:3 - Алексеев (58.21). Броски: 21 - 27. Штраф: 8 - 12.

После 18 проведенных игр у команды Горди Дуайера на счету остается 11 очков. Динамовцы занимают 12-е, последнее место в турнирной таблице Западной конференции.

20 октября «зубрам» предстоит встреча в Новосибирске с "Сибирью", 22 октября - матч в Астане с "Барысом", 24 октября - поединок в Омске с "Авангардом".