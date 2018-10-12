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17. 10. 2018

78% транзитных товаров белорусские таможенники оформляют за 10 минут

Деятельность белорусской таможни направлена на создание необходимых условий для улучшения предпринимательского и инвестиционного климата, сообщили Телеграфу в ГТК.

Так, за девять месяцев 2018 года доля партий товаров, помещаемых под таможенную процедуру таможенного транзита, время выпуска которых не превысило 10 минут, составила 78%. Тем самым уже достигнуто прогнозное значение данного показателя на конец 2019 года в соответствии с Основными направлениями развития таможенной службы Республики Беларусь.

В целом с начала 2018 года через таможенную границу перемещено почти 90 млн. тонн товаров: если сравнивать с аналогичным периодом 2017 года, количество перемещенных товаров увеличилось на 11%, что свидетельствует об улучшении транзитной привлекательности Беларуси и создании благоприятных условий для пересечения таможенной границы.

 

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