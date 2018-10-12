life:) и beCloud покрыли связью 4G все районные города Беларуси

Мобильный оператор life:) и инфраструктурный оператор beCloud запустили 4G в городе Чечерск Гомельской области. Таким образом связь четвертого поколения стала доступна жителям всех районных центров Беларуси. Сегодня работу технологии обеспечивают более 1500 базовых станций LTE. Больше 45% пользователей мобильного интернета life:) оценили преимущества 4G, прокачивая в среднем около 4,5 ГБ в месяц.

С января по сентябрь 2018 года life:) увеличил количество базовых станций 4G на 78%. В сентябре мобильный оператор активировал новые сектора базовых станций 4G во всех областных городах Беларуси. Это позволит абонентам ещё быстрее загружать тяжелый контент и обмениваться файлами, смотреть онлайн видео высокого качества.

Пользоваться мобильным интернетом без риска уйти в минус life:) предлагает на тарифном плане «Безлимит на всё». За 12,9 рублей в месяц абоненты мобильного оператора получают пакет неограниченного по объему и скорости трафика, звонков и sms во все сети. Подробности можно узнать здесь.

Работы по развитию LTElife:) проводит совместно с инфраструктурным оператором связи beCloud. Стороны планируют расширять емкость и географию сети 4G. Сегодня абоненты life:) могут пользоваться 4G в столице, во всех областных и районных городах Беларуси и на других значимых объектах страны.