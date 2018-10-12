Эра высшего разума: Huawei представил линейку HuaweiMate 20

Компания Huawei представила одну из самых долгожданных линеек смартфонов – HuaweiMate 20. Являясь важной вехой в истории серии HUAWEI Mate, смартфоны HUAWEI Mate 20 воплощает вершину инноваций. Работая на базе самого мощного процессора в индустрии, новые флагманские устройства Huaweiзадают новую планку, на которую будут равняться другие смартфоны в 2018-м году.

Процессор Kirin 980, произведенный по передовой 7-нм технологии, включает мощные ядраCortex-A76 и графический процессор Mali-G76, а также предлагает улучшенную производительность и беспрецедентный пользовательский интерфейс. Новая 40Вт технология проводной зарядки HuaweiSuperCharge, 15Вт технология беспроводной зарядки HuaweiWirelessQuickCharge, а также мощные аккумуляторы работают в тандеме, чтобы обеспечить пользователям лучшее время автономной работы.

Тройная система камер включает в себя ультраширокоугольные линзы Leica и позволяет пользователям не только видеть шире, но и ближе благодаря новому режиму макросъемки. Гипер-оптический паттерн на заднем стекле играет со светом и тенями, создавая радужный оптический эффект, и сразу обращает на себя внимание окружающих. Система матричных камер использует культовый четырехточечный дизайн, подчеркивающий индивидуальность и придающий устройству уникальную визуальную идентичность, которая распознается даже на расстоянии. Линейка HuaweiMate 20 работает на базе новой фирменной оболочки EMUI 9.0 под управлением Android P, которая отличается большим набором настроек для персонализации интерфейса, а также новыми жестами свайпа и двойных касаний.

Линейка HuaweiMate 20 представлена четырьмя устройствами: HUAWEI Mate 20, HUAWEI Mate 20 Pro, HUAWEI Mate 20 X и PORSCHE DESIGN HUAWEI Mate 20 RS.

В Беларуси в продажу поступит модель Huawei Mate20 Pro в изумрудно-зеленом цвете. В ближайшее время будет объявлен предзаказ.

- Смартфоны – это важный участник цифрового мира. Линейка HuaweiMate 20 создана как лучший «помощник» пользователей, дающий им возможность наслаждаться более богатой и полноценной жизнью благодаря возможностям искусственного интеллекта, беспрецедентным временем автономной работы и мощной производительностью камеры, - сказал Ричард Ю, президент бизнес-группы HuaweiCBG.

Максимальная производительность и автономность

Мобильные чипсеты стали определяющим фактором производительности и эффективности смартфонов. Изготовленный по передовой 7-нм технологии, Kirin 980 объединил 6,9 миллиарда транзисторов на площади в 1см2. В сравнении с предыдущим процессором Kirin 970, новый чипсет демонстрирует на 75% большую производительность процессора, на 46% большую производительность графического процессора и на 225% более мощный нейронный процессор (NPU). Более того, эффективность компонентов также выросла: центральный процессор (CPU) стал эффективнее на 58%, графический процессор (GPU) - на 178%, нейронный процессор (NPU) – на 182%.

Kirin 980 – первый в мире процессор, работающий на базе ядер Cortex-A76. Huawei представил инновационную трехуровневую архитектуру процессора, состоящую из двух супер-больших, двух больших и четырех обычных ядер. Это позволило процессору гибко распределять свои ресурсы между тяжелыми, средними и легкими задачами с беспрецедентным уровнем эффективности, одновременно повышая время автономной работы. Kirin 980 также является первым в индустрии чипсетом с двойным нейронным процессором, что обеспечивает лучший опыт искусственного интеллекта (ИИ) на устройстве и поддержку абсолютно всех ИИ приложений.

HuaweiMate 20 Pro – первый в мире смартфон, поддерживающий стандарт 4.5G LTE Cat.21, что даёт возможность пользователям скачивать данные со скоростью до 1.4 Гб/сек. Он также поддерживает самое быстрое в мире Wifi соединение со скоростью 2Гб/сек и технологию двойного GPS-позиционирования (L1+L5). Интеллектуальная технология выбора спутника GPS позволяет повысить точность позиционирования в широком диапазоне сценариев.

Помимо превосходной производительности, смартфоны линейки HuaweiMate 20 также демонстрируют непревзойденную автономность. HuaweiMate 20 Pro оснащен ёмкой, высокоплотной батареей на 4200 мАч, которая поддерживает технологию 40Вт супер-быстрой проводной зарядки HUAWEISuperCharge и заряжается до 70% всего за 30 минут. Безопасность технологии сертифицированаTÜVRheinland.

Более того, HuaweiMate 20 Pro поддерживает технологию 15Вт беспроводной быстрой зарядки, самой быстрой в индустрии, а также технологию обратной беспроводной зарядки, что позволяет использовать смартфон в качестве зарядного устройства для любых других устройств, поддерживающих беспроводную зарядку.

HuaweiMate 20 X оснащен сверхмощной батареей на 5000мАч и революционной охладительной системой, основанной на использовании графена и паровой камеры. Благодаря подобной системе охлаждения, центральный и графический процессоры Huawei Mate 20 X могут работать на полную мощь в течение очень длительного времени, обеспечивая выдающуюся производительность и самый лучший игровой опыт для пользователей. Система охлаждения HuaweiгфцушРгс использованием графена – это первый в мире опыт использования графена для охлаждения смартфонов.

Тройная система камер

Основываясь на системе камер HuaweiP20, Huawei дополнила HuaweiMate 20 мощным 16-миллиметровым ультрашироким объективом Leica. Новый модульсоздает ощущение простора и трехмерный эффект для изображений. Новая система камер также поддерживает макросъемку, позволяющую получать четкие изображения объектов, расположенных на расстоянии 2,5 см от объектива. Добавленный ультра-широкоугольный объектив и поддержка макросъемки дополняют набор функций системы камеры, поднимая его на действительно всестороннюю камеру, которая готова ксъемке в любых условиях. HUAWEIMate 20 Pro оснащен 40-мегапиксельной основной камерой, 20-мегапиксельной ультраширокоугольной камерой и 8-мегапиксельной телефото камерой. Вместе трио объективов поддерживает широкий диапазон фокусных расстояний (что эквивалентно производительности 16-270 мм зум-объектива), позволяя имитировать результаты профессиональных камер.

Линейка HuaweiMate 20 также поддерживает режим цветного портретного видео. Используя ИИ, смартфоны серииMate 20 могут изменить контрастность фона, не затрагивая людей на снимке и художественно выделяя их. Интеллектуальная функция Spotlight Reel идентифицирует видео с общей тематикой и автоматически монтирует ролики, объединяющие наиболее яркие моменты.

Смартфоны HUAWEIMate 20 Pro, PORSCHEDESIGNHUAWEIMate 20 RS поддерживают 3D разблокировку по лицу пользователя. Эта технология быстро и безопасно идентифицирует пользователя за 0,6сек с погрешностью менее, чем 1/1000000. Используя 3D-систему камер для измерения глубины изображения, расположенную на фронтальной части, эти два смартфона могут точно считывать черты лица объекта и распознавать даже мелкие детали. Помимо аутентификации пользователей, этот набор датчиков также позволяет реализовывать эффекты для обработки портретов более естественным и эффективным способом.

EMUI 9 обеспечивает качественный опыт

Линейка HuaweiMate 20 работает на базе новой фирменной оболочки EMUI 9.0 под управлением AndroidP. C помощью самообучающихся алгоритмов ИИ и возможностям новой ОС Android, оболочка EMUI предоставляет уникальный пользовательский опыт даже спустя длительное время использования устройства.

EMUI 9.0 включает в себя единый, эргономичный дизайн и упрощенное меню настроек. Новая система навигации с помощью жестов даёт пользователям возможность без особых усилий взаимодействовать со своими устройствами, используя только свайп и постукивание по экрану. EMUI 9.0 также раскрывает новые возможности ИИ, которые позволяют пользователям смартфонов линейки HUAWEI Mate 20 выполнять широкий спектр задач от идентификации объектов до подсчета калорий пищи. Используя систему живого 3D моделирования, потребители могут даже создать забавный цифровой аватар, с которым можно ещё и взаимодействовать.

Huawei Share 3.0 представляет собой революционную систему взаимодействия устройств, позволяющую пользователям передавать файлы между смартфонами и ПК. Это инновационное решение Huawei, обеспечивающее совместимость устройств. Huawei Share 3.0 революционизирует процесс передачи изображений и видео: все, что требуется, - это одно касание, чтобы установить соединение между смартфоном и ПК для простого и быстрого совместного использования файлов.

Футуристичный дизайн

Как выражение ДНК серии HUAWEI Mate, все устройства обладают дисплеем FullView с высоким отношением экрана к корпусу. Компактно спроектированный, каждый смартфон от 6.39-дюймового HUAWEI Mate 20 Pro до 7.2-дюймового HUAWEI Mate 20 X удобен для использования одной рукой.

В дизайне серии HUAWEI Mate 20 воплощено изящество естественных элементов. В частности, изогнутый со всех восьми сторон корпус HUAWEI Mate 20 Pro великолепно выглядит и приятно лежит в руке. В модели PORSCHE DESIGN HUAWEI Mate 20 RS, Huawei и Porsche Design искусно реализовали сочетание элементов гоночного трека с премиальными материалами для создания устройства, которое излучает элегантность и предлагает великолепную эргономику.

Четырехточечный дизайн камер на задней панели HUAWEI Mate 20 Series с тремя камерами и вспышкой, окруженными полированной металлической рамкой, создает особый, выделяющийся авангардный вид. Флагманская серия поставляется в новом изумрудно-зеленом цвете, таком же ярком, как и у самого драгоценного камня. Гипер-оптический паттерн на стеклянной задней панели использует сложный узор из тонких линий, создающий радужный эффект, который не только износостойкий, но и делает устройство удобным для захвата и устойчивым к отпечаткам пальцев. Смартфоны остаются чистыми даже при интенсивном использовании.

Внедряя изысканный дизайн, мощную производительность, исключительные возможности камеры и интеллект нового поколения, HUAWEI Mate 20 Series является идеальным выбором для профессионалов, стремящихся к высокому качеству жизни.

О Huawei СBG

Потребительская бизнес-группа корпорации Huawei (Huawei CBG) является одним из трех подразделений, которое занимается производством смартфонов, ПК, планшетов, носимых устройств, разработкой облачных сервисов и др. Huawei открыла 15 R&D центров – в США, Германии, России, Индии и Китае. Глобальная сеть Huawei построена на 30-летнем опыте в телекоммуникационной отрасли и предназначена для предоставления новейших технологических достижений для потребителей во всем мире.

Белорусский офис корпорации — ООО «БелХуавэй Технолоджис» — открыт в 2007 году. В Беларуси Huawei работает со всеми операторами связи, занимает 1-е место на рынке по поставкам транспортного оборудования DSLAM, GPON, DWDM, оборудования фиксированного доступа NGN, IMS и беспроводного стандарта связи UMTS, находится на 3-м месте среди поставщиков оборудования стандарта GSM и уже третий год подряд является лидером по доле беларусского рынка смартфонов. Более подробная информация о потребительской бизнес-группе Huawei Беларусь — на сайтеhttp://huawei.by, а также в социальных сетях Facebook, Vkontakte, Instagramи на YouTube.