«На границе миров»: в Минске покажут фильм-победитель конкурса «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля

Проект velcomSilver ART продолжает знакомить любителей неординарного кино с яркими новинками и открывать для них перспективные имена в мировом кинематографе. C25 октября по 7 ноября будет демонстрироваться одна из самых необычных лент, представленных на Каннском фестивале этого года – снятая в Швеции фантастическая драма иранского режиссера Али Аббаси «На границе миров».24 октября в зале №4кинотеатра velcom cinema сети SilverScreen состоится эксклюзивный предпремьерный показ картины с участием кинокритика.
На фестивале в Каннах вторая режиссерская работа Али Аббаси демонстрировалась в рамках программы «Особый взгляд» – второй по значимости после основной конкурсной программы. Она объединяет все самые интересные и в то же время«нетипичные» для главного конкурса фестиваля фильмы – и в этом году лучшим среди них стал «На границе миров»: жюри программы во главе с режиссером Бенисиодель Торо присудило ему Гран-при «Особого взгляда» 71-го Каннского кинофестиваля.
Сюжет фильма основан на новелле Юна Айвиде Линдквиста, известного мастера совмещать несовместимое, находить прекрасное в ужасном и фантастическое в обыденном. Он известен в первую очередь как автор романа «Впусти меня» – того самого, который лег в основу сразу двух одноименных триллеров, шведского и американского. И вот – новое произведение и новая попытка навести мосты между реальностью и фантастикой не на бумаге, а на экране.
Главная героиня ленты, Тина, обладает не самой приятной внешностью, некоторыми странными привычками (например, интересом к насекомым) и незаурядным даром узнавать то, что другие люди пытаются от нее скрыть. Применение своим умениям она находит, служа на таможне и разоблачая контрабандистов. Но один таинственный пассажир с чемоданом, полным личинок, не спешит раскрыть Тине свои секреты. А когда раскрывает, ее собственный мир переворачивается с ног на голову…
Почему фильм «На границе миров» попал именно в «Особый взгляд»? Почему сам его автор отказывается однозначно определить его жанр и в то же время называет свою работу «очень европейским фильмом»? Каковы шансы картины на предстоящей церемонии «Оскар», где она может побороться за победу в номинации «Лучший фильм на иностранном языке»? И как работает магия совмещения двух, казалось бы, несовместимых миров – реального и вымышленного – в одном кинематографическом произведении? Обо всем этом посетители предпремьерного показа после просмотра ленты смогут поговорить с известным кинокритиком Антоном Сидоренко.
Предпремьерный показ фильма «На границе миров» состоится 24 октября в кинотеатре velcom cinemа (ТЦ DanaMall, ул. П. Мстиславца, 11). Начало сеанса –19:00.
velcomSilver ART – это редкая возможность погрузиться в творчество самых ярких, нестандартных режиссеров и увидеть, как знаковые их работы, так и новые творения. Многие из представленных в рамках проекта лент демонстрируются на большом экране в духе лучших фестивальных традиций – на языке оригинала с субтитрами.
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