В регионах Беларуси растет спрос на покупку отечественных франшиз

На сегодняшний день в Беларуси зарегистрировано 438 договоров франчайзинга и эта цифра постоянно увеличивается благодаря открытию новых компаний как в столице, так и в регионах страны. Эти данные были озвучены ассоциацией «Белфранчайзинг» на семинаре и выставке франшиз, которые прошли 16 октября в Минске в рамках проекта «Малые города», реализуемого ПРООН и Минэкономики Беларуси при финансовой поддержке Российской Федерации.

Мероприятие стало первым в программе ежегодной Всемирной недели предпринимательства и собрало более 200 человек со всех регионов страны и стало крупнейшей в этом году площадкой для знакомства с франчайзингом в Беларуси. Среди участников были как начинающие предприниматели, так и опытные бизнесмены: приобретение франшизы станет хорошим вариантом для тех и других. За последние годы все больше известных международных брендов приходят на белорусский рынок. Большинство этих компаний открываются по договору франшизы нашими соотечественниками. Причины такой популярности понятны: бизнесменам не нужно с нуля создавать собственную торговую марку и выстраивать бизнес-процессы. Вместе с приобретением франшизы предприниматели получают не только право на использование узнаваемого бренда и его технологий, но и готовый бизнес-план, уже разработанные маркетинговые кампании, стандарты по работе с клиентами, поставщиками и персоналом.

На выставке были представлены более 20 брендов, предлагающие белорусским предпринимателям приобрести франшизу своего бизнеса. 70% из них оказались отечественными компаниями, которые активно развивают франчайзинговую сеть: от школ иностранных языков и салонов красоты до фирменных магазинов и ресторанов. К слову, подобрать подходящий бизнес можно не только по профилю компании, но и по бюджету — цены на белорусские франшизы стартуют от 500$. По словам экспертов, неопытным бизнесменам лучше начинать с сотрудничества именно с белорусскими компаниями. Такую позицию поддерживает Ольга Леонтьева, председатель ассоциации «Белфранчайзинг»:

— Для предпринимателя с небольшим опытом покупка белорусской франшизы — самый безопасный вариант. В этом случае он получит бизнес, созданный с учетом особенностей нашего рынка, законодательства и потребительского спроса. Ему не придется самостоятельно адаптировать бизнес-стратегию под наши реалии, а значит вероятность неудачи сводится к минимуму. Приобретая же российские и тем более европейские франшизы, предприниматель не сможет в полной мере воспользоваться поддержкой, которую оказывает франчайзер своим партнерам.

Интерес к отечественным франшизам особенно сильно растет у предпринимателей в регионах. Об этом говорит как постоянный рост компаний, открывающихся в небольших городах под вывесками известных белорусских брендов, так и количество участников мероприятия, приехавших в Минск со всех областей страны.

— Бизнесменам из небольших городов сложно конкурировать с крупными компаниями, которые приходят к ним из столицы и областных центров. Открытие своего дела под уже раскрученным брендом становится для них хорошим вариантом, чтобы оставаться интересными и востребованными у потребителей, — говорит Марина Калиновскя, руководитель проекта «Малые города». — Этим летом семинары по франчайзингу уже прошли в Витебской и Могилевской областях в рамках нашего проекта и показали большой интерес местных бизнесменов к этой теме. Мероприятие в Минске организовано, в первую очередь, чтобы познакомить предпринимателей из всех регионов Беларуси с таким инструментом развития малого бизнеса как франчайзинг.

Сегодня белорусские компании уже не ограничиваются только отечественным рынком. На семинаре своим опытом поделились бизнесмены, чьи франшизы успешно работают заграницей. Известный ресторатор Алексей Садовой, в портфеле которого немало модных столичных баров и ресторанов, признался, что сейчас основное направление для развития своего бизнеса он видит именно во франчайзинге, в том числе, и за пределами Беларуси.

— Открывать бизнес под известным международным брендом лучше всего, когда уже имеешь за плечами хороший опыт в ведение собственного дела. В моем случае это помогло не только сделать иностранную франшизу успешной в Беларуси, но и получить права на дальнейшее развитие франчайзинговой сети в других странах, — говорит Алексей. — Признаться честно, только после того, как я занялся франшизами, я начал получать от бизнеса настоящую прибыль, а не только опыт. Хотя я и дальше планирую открывать концептуальные и «штучные» заведения в Минске, делать это буду уже больше для души.

Открытие своего дела по договору франшизы для предпринимателей становится все более привлекательным. Для начинающих это возможность пройти «школу бизнеса» под присмотром владельцев уже успешных компаний и получить от них поддержку на всех этапах: от выбора места расположения магазина или заведения до подбора поставщиков и партнеров. Бизнесмены с опытом могут без большого риска открыть двери в новые для себя сферы и направления. Поддерживает такие стремления предпринимателей и наше государство — существуют программы финансовой поддержки развития малого бизнеса в сфере франчайзинга. Занимаются этим направлением Банк развития Республики Беларусь и Белорусских фонд поддержки предпринимателей, обратившись в которые бизнесмены могут получить займы на приобретение франшиз по льготным условиям.