В Минске из-за сумки почти на час закрыли станцию метро «Октябрьская»

В Минске утром 17 октября из-за бесхозной сумки почти час была закрыта пересадочная станция метро «Октябрьская». Об этом сообщили в официальном Twitter-аккаунте Минского метрополитена.

Сумку на станции обнаружили в 09:19. В 09:37 станция была закрыта для пассажиров, а поезда следовали без остановки на ней. На место инцидента были вызваны сотрудники правоохранительных органов. После проверки сумки в 10:29 станцию открыли для пассажиров.

Сейчас метро работает в штатном режиме.