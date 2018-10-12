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17. 10. 2018

В Минске из-за сумки почти на час закрыли станцию метро «Октябрьская»

В Минске утром 17 октября из-за бесхозной сумки почти час была закрыта пересадочная станция метро «Октябрьская». Об этом сообщили в официальном Twitter-аккаунте Минского метрополитена.

Сумку на станции обнаружили в 09:19. В 09:37 станция была закрыта для пассажиров, а поезда следовали без остановки на ней. На место инцидента были вызваны сотрудники правоохранительных органов. После проверки сумки в 10:29 станцию открыли для пассажиров.

Сейчас метро работает в штатном режиме.

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