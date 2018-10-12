Не политик, а бизнес-тренер: Ирина Хакамада впервые выступит в Минске

Попытка Ирины Хакамады-политика выступить в Минске была не самой удачной – ее и Бориса Немцова не впустили в Беларусь. Ожидать второго визита пришлось ровно 16 лет. Буквально через несколько дней в столичном Дворце спорта в рамках форума «Бизнес-Пробуждение 2.0», организованного при поддержке «Альфа-Бизнеса», выступит Ирина Хакамада – бизнес-тренер.

Тогда, в начале двухтысячных, Хакамада была одним из ярчайших российских политиков. Сегодня ее заслуженно вносят в число самых стильных и эффективных спикеров и экспертов по бизнес-переговорам, а книги Ирины стали бестселлерами. В Минске она выступит с одним из наиболее ярких мастер-классов – «Айкидо деловых переговоров».

«Если есть результат, то ты — сильная личность; если, кроме разговоров, в сухом остатке не остается ничего — это свидетельство слабости. Принцип айкидо-переговоров заключается в том, что разговаривать нужно так, чтобы дать противнику проявить агрессию или слабость. До тех пор, пока он не показывает ни того, ни другого, добиться своей цели сложно», – утверждает Хакамада. Именно об этом – как повлиять на эмоциональное состояние оппонента, распознать манипуляцию, защититься от психологического давления – расскажет Ирина минской аудитории.

«Составляя проект контракта (или внося поправки в контракт партнера), добавляйте позиции, которые вы готовы уступить, но прописывайте их очень ярко, очень жестко. Это ваши ‟красные слоны”. Их вы обсуждаете и торгуетесь до беспредела. Это может длиться 2-3 часа, а потом вы их уступаете. И, наоборот, то, что для вас важно, должно быть меленьким, спокойненьким, и обсуждаться в конце, как что-то незначительное. Так вы фактически обманули своего оппонента. Он, подписывая эту мелочь, будет радоваться, что ‟красных слонов” отбил. На самом деле, это игра, которую вы подготовили», –и это один из приемов того самого айкидо деловых переговоров от Ирины Хакамады.

Еще одной звездой форума «Пробуждение 2.0» станет мультимиллионер Оскар Хартманн, 35-летний бизнесмен, основатель более 10 компаний с общей капитализацией свыше $5 млрд и личным состоянием около $300 млн. Оскар выступит с мастер-классом «Путь от идеи к миллиарду». Треть этого пути бизнесмен уже прошел.

Также в число топ-спикеров форума войдут основатель «Бизнес молодости» Михаил Дашкиев, основатель самого крупного в СНГ сообщества интернет-предпринимателей GeniusMarketing Олесь Тимофеев и основатель компании #GrebenukResulting, эксперт по продажам и автор самого дорогого и востребованного в РФ курса «Реальный отдел продаж» Михаил Гребенюк. Все спикеры выступят в Беларуси впервые.

Конференция по росту и развитию предпринимателей «Бизнес-Пробуждение 2.0» состоится 10 ноября в минском Дворце спорта. Ожидается, что ее участниками станут более 3000 бизнесменов из Беларуси и стран ближнего зарубежья. Организаторы обещают 9 часов практического контента и обучения работающим в современных условиях бизнес-инструментам.