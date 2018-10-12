В Минске за продажу насвая задержали пятерых жителей Речицы

В Минске в съемной квартире по улице Одоевского задержаны пятеро жителей Речицы (Гомельская область) в возрасте от 21 до 26 лет за реализацию некурительного табачного изделия «Насвай». Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Молодые люди нигде не работали и не учились. Зарабатывали на собственные нужды продажей насвая в Минске в местах массового отдыха молодежи.

При осмотре съемной квартиры и автомобиля одного из задержанных оперативники изъяли табак общей массой около 150 килограммов, 8 электронных весов, 3 респиратора. Назначена химическая экспертиза.

Задержанным по статье 16.10 КоАП грозит административный арест. Ранее некоторые из них уже неоднократно привлекали к административной ответственности за аналогичные правонарушения.