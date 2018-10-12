Лента RSS
Подписаться на ленту
17 октября 2018, среда, 13:03
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,45
17. 10. 2018

На поле в Воложинском районе комбайнер наехал на пьяного бульдозериста

В Воложинском районе Минской области 16 октября в 12:20 на поле недалеко от деревни Кречевцы 58-летний водитель кормоуборочного комбайна при заготовке кукурузы на силос наехал на лежащего на земле 54-летнего пьяного бульдозериста.

Мужчина получил рваные раны и был госпитализирован, сообщили в управлении внутренних дел Минского облисполкома.

Бульдозериста директор предприятия в 08:30 отстранил от работы за нахождение в состоянии алкогольного опьянения. Комбайнер был трезв.

 

Это Интересно
Актуальное
Происшествия
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Понял, что если дело Кокорина-Мамаева дотащат до суда, то мы впервые увидим живую иллюстрацию шутки, что «стороны приступили к прениям, суд заслушал доводы прокурора, защитника, полузащитника и нападающего»

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Запрет на купание в водоемах

А вы соблюдаете запреты на купание в водоемах?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.