На поле в Воложинском районе комбайнер наехал на пьяного бульдозериста

В Воложинском районе Минской области 16 октября в 12:20 на поле недалеко от деревни Кречевцы 58-летний водитель кормоуборочного комбайна при заготовке кукурузы на силос наехал на лежащего на земле 54-летнего пьяного бульдозериста.

Мужчина получил рваные раны и был госпитализирован, сообщили в управлении внутренних дел Минского облисполкома. Бульдозериста директор предприятия в 08:30 отстранил от работы за нахождение в состоянии алкогольного опьянения. Комбайнер был трезв. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby