Беларусь зарегистрирована в сети оказания помощи МАГАТЭ

Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси зарегистрировало национальные ресурсы по оказанию международной помощи в Сети реагирования и оказания помощи (RANET) Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Свои ресурсы в RANET уже зарегистрировали 31 страна, включая Россию, Украину, Китай, Японию, США, Германию, Францию.
Основные цели RANET – предоставление международной помощи, согласование механизмов оказания помощи и обмен информацией в случае ядерных или радиологических аварийных ситуаций. RANET оказывает международную помощь по просьбе государства, на территории которого произошла ядерная или радиологическая чрезвычайная ситуация, сообщили в МЧС.
Регистрация ресурсов Беларуси в сети RANET расширит повестку сотрудничества с МАГАТЭ и упростит процедуры оказания международной помощи.
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