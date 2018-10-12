Движение по мосту на МКАД начнут открывать 20 октября

Движение по внешней стороне путепровода на МКАД около Игуменского тракта планируют открыть 20 октября. Как рассказал директор «Гордорстроя» Александр Ярошик, на путепроводе на внутренней части кольца транспорт собираются пустить 5 ноября.

Полностью же открыть транспортную развязку планируют к 7 ноября, когда движение откроется под путепроводом – со стороны Игуменского тракта и улицы Бабушкина, передают «Минск-Новости».

Как сообщал Телеграф, изначально мост планировалось открыть к 1 октября, но затем капитальный ремонт путепровода на пересечении МКАД с Игуменским трактом продлили до 7 ноября.