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17. 10. 2018

Движение по мосту на МКАД начнут открывать 20 октября

Источник фото: "Минск-Новости"

Движение по внешней стороне путепровода на МКАД около Игуменского тракта планируют открыть 20 октября. Как рассказал директор «Гордорстроя» Александр Ярошик, на путепроводе на внутренней части кольца транспорт собираются пустить 5 ноября.

Полностью же открыть транспортную развязку планируют к 7 ноября, когда движение откроется под путепроводом – со стороны Игуменского тракта и улицы Бабушкина, передают «Минск-Новости».

Как сообщал Телеграф, изначально мост планировалось открыть к 1 октября, но затем капитальный ремонт путепровода на пересечении МКАД с Игуменским трактом продлили до 7 ноября.

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