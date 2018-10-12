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17. 10. 2018

Бывший первый вице-премьер Беларуси возглавил дочку российского банка

Василий Матюшевский Источник фото: Sputnik

Бывший первый заместитель председателя правительства Беларуси Василий Матюшевский по итогам Наблюдательного совета избран председателем правления Банка БелВЭБ. Он приступит к исполнению своих обязанностей с 22 октября.

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Нынешний глава банка Николай Лузгин недавно прошел спецкомиссию Национального банка и получил одобрение на должность независимого директора банка. Вопрос о назначении его в набсовет Банка БелВЭБ обсудят 18 октября, передает TUT.by.

Главным акционером ОАО «Банк БелВЭБ» является российский «Внешэкономбанк», которому принадлежит 97,52% акций банка. С этого года его возглавляет бывший первый вице-премьер России Игорь Шувалов.

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