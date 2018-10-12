Почти 80% белорусских продуктов уходит на экспорт в Россию

Беларусь в январе-августе экспортировала сельхозпродукции и продуктов питания на 3,37 млрд долларов. В том числе в Россию пошло продукции на 2,69 млрд долларов, или почти 80% белорусского экспорта сельхозпродукции и продуктов питания.

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Основной объем продовольственного экспорта в Россию (1,66 млрд долларов, или более 60%) приходится на десять товарных позиций: сыры и творог (за январь-август их экспорт составил 489,2 млн долларов), свежую или охлажденную говядину (253,3 млн долларов), сливочное масло (152,8 млн долларов), мясо и пищевые субпродукты домашней птицы (142,5 млн долларов), молоко и сгущенные и сухие сливки (133,5 млн долларов), пишет БелаПАН со ссылкой на официальные статданные.

Стоит отметить, что в январе-августе экспорт белорусской сельхозпродукции и продуктов питания в Россию сократился на 3,4%.