В Беларуси упростят систему исполнения денежных обязательств

В Беларуси до 1 января 2020 года будет создана новая автоматизированная информационная система исполнения денежных обязательств. Соответствующий указ №414 "О совершенствовании безналичных расчетов" подписал президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в Администрации главы государства.

Цель системы - развитие автоматизации процессов бесспорного взыскания денег при исполнении обязательств плательщиков, в том числе перед бюджетом, а также совершенствование порядка исполнения платежных инструкций плательщиков при расчетах с бюджетом при недостаточности денег на их счетах.

Система будет функционировать в режиме реального времени, а задолженность будет погашаться со всех банковских счетов должника и в любых видах денег.

Благодаря этому планируется исключить случаи многократного списания одной и той же суммы денег со всех счетов должников, автоматизировать и унифицировать процессы взыскания средств для всех органов взыскания, сократить документооборот.