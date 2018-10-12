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17. 10. 2018

В Беларуси упростят систему исполнения денежных обязательств

Источник фото: Telegraf.by

В Беларуси до 1 января 2020 года будет создана новая автоматизированная информационная система исполнения денежных обязательств. Соответствующий указ №414 "О совершенствовании безналичных расчетов" подписал президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в Администрации главы государства.

Цель системы - развитие автоматизации процессов бесспорного взыскания денег при исполнении обязательств плательщиков, в том числе перед бюджетом, а также совершенствование порядка исполнения платежных инструкций плательщиков при расчетах с бюджетом при недостаточности денег на их счетах.

Система будет функционировать в режиме реального времени, а задолженность будет погашаться со всех банковских счетов должника и в любых видах денег.

Благодаря этому планируется исключить случаи многократного списания одной и той же суммы денег со всех счетов должников, автоматизировать и унифицировать процессы взыскания средств для всех органов взыскания, сократить документооборот.

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