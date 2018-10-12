В Беларуси упростят систему исполнения денежных обязательств

В Беларуси до 1 января 2020 года будет создана новая автоматизированная информационная система исполнения денежных обязательств. Соответствующий указ №414 "О совершенствовании безналичных расчетов" подписал президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в Администрации главы государства.
Цель системы - развитие автоматизации процессов бесспорного взыскания денег при исполнении обязательств плательщиков, в том числе перед бюджетом, а также совершенствование порядка исполнения платежных инструкций плательщиков при расчетах с бюджетом при недостаточности денег на их счетах.
Система будет функционировать в режиме реального времени, а задолженность будет погашаться со всех банковских счетов должника и в любых видах денег.
Благодаря этому планируется исключить случаи многократного списания одной и той же суммы денег со всех счетов должников, автоматизировать и унифицировать процессы взыскания средств для всех органов взыскания, сократить документооборот.
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость
новость
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Европарламент призвал Минск снять обвинения с фигурантов "дела БелТА"
Ситуация со свободой СМИ в Беларуси продолжает ухудшаться, что подтверждается "серьезным преследованием независимых новостных порталов и журналистов". Об этом говорится в резолюции Европарламента от 4 октября.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Лукашенко объявил благодарность БелТА
Президент Беларуси Александр Лукашекно объявил благодарность сотрудникам государственного Белорусского телеграфного агентства (БелТА), которое этим летом стало инициатором задержания ряда журналистов негосударственных изданий за несанкционированное пользование платной новостной лентой агентства.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Мингорисполком не разрешил Марш солидарности с журналистами
Мингорисполком отказал в разрешении на проведение в Минске 15 сентября марша солидарности с журналистами. Об этом сообщил сопредседатель оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский. «Заявка якобы не соответствует перечню разрешенных мест для проведения мероприятий», - отметил он.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Фигурантам «дела БелТА» запретили покидать Беларусь
27 августа стало известно, что журналистам ряда СМИ, которые являются подозреваемыми по «делу БелТА», запретили покидать Беларусь. По последним данным, пяти журналистам временно ограничили выезд из республики.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Министр информации Беларуси хочет взяться за фрилансеров
Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич намерен вернуться «к терминологии в отношении участников медийного пространства». «Надо вернуться к рассмотрению самого термина «фрилансер», – заявил он в интервью программе «Неделя» на СТВ.