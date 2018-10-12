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17. 10. 2018

...откуда в следующий момент появится актер, и кто вообще этот актер?

Пластический театр InZhest, Ok16 и форум PlaStforma представляют премьеру "ГЕНЕЗИС# ИЛИ ПРОИСХОЖДЕНИЕ ВИДОВ".

30 и 31 октября
начало в 20.00
Ул. Октябрьская, 16 (Модельный участок)


 
Театр InZhest, известный в том числе своими экспериментами со сценическим пространством, представляет новую работу в бывшем цеху, а ныне - Модельном участке Культурного Хаба Ok16. Помимо актеров и актрис, в действие непосредственно вовлекаются традиционные «обитатели» индустриальных помещений: строительные леса, кран-балка и другие «лица».
Тела исполнителей и сценическое пространство вступают в открытый диалог-противостояние, в котором раскрывается конфликт Сотворения-Производства-Результата.
Эта тема исследуется в мифологическом, социальном и личностном аспектах. Режиссер Вячеслав Иноземцев в своём новом перформансе обращается к истории места, в котором разворачивается действие, а также японским мифам и исторической памяти, тем самым проводя сложные параллели с живыми человеческими историями. Они всплывают на поверхность и проживаются телами актеров, а зритель волен в ассоциациях – будь то тема происхождения мира, экзистенциального отчуждения в производственном цикле, выбора между свободой и необходимостью. А может, увиденное обретёт для него собственный, ни на на что не похожий, смысл.

«Для нас это уже целый спектакль-приключение: столько всего произошло с начала работы над ним! И отмена в феврале из-за болезни актера, и появление тогда же аферистки, которая продавала вымышленные билеты по вымышленной цене, и снова перенос с апреля на сентябрь , а после и отмена одного дня первого премьерного показа прямо перед началом спектакля из-за технических сложностей!!
Тем более эта премьера для нас долгожданная и захватывающая. Мы ищем, находим и радуемся, когда можно со всем справиться: обнаружить новые возможности, выйти за границы привычного… Это то, как мы исследуем наши тела, и то, как мы от телесной работы переходим к реальностям жизни». 
 
Режиссер: Вячеслав Иноземцев
Автор музыки: Матвей Сабуров и группа «Плато»
Исполнители: Татьяна Суркова-Бекета, Дмитрий Скачков, Наталья Третьякова, Светлана Ерашова, Вероника Оганисян, Лев Пархалин, Светлана Ткаченко, Сергей Масько, Геннадий Тобин, Юрий Бенько, Марианна Клименко, Виктория Лукша, Мария Фоменко и др.
Продолжительность: 80 минут без антракта

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