...откуда в следующий момент появится актер, и кто вообще этот актер?

Пластический театр InZhest, Ok16 и форум PlaStforma представляют премьеру "ГЕНЕЗИС# ИЛИ ПРОИСХОЖДЕНИЕ ВИДОВ".
30 и 31 октября
начало в 20.00
Ул. Октябрьская, 16 (Модельный участок)
Театр InZhest, известный в том числе своими экспериментами со сценическим пространством, представляет новую работу в бывшем цеху, а ныне - Модельном участке Культурного Хаба Ok16. Помимо актеров и актрис, в действие непосредственно вовлекаются традиционные «обитатели» индустриальных помещений: строительные леса, кран-балка и другие «лица».
Тела исполнителей и сценическое пространство вступают в открытый диалог-противостояние, в котором раскрывается конфликт Сотворения-Производства-Результата.
Эта тема исследуется в мифологическом, социальном и личностном аспектах. Режиссер Вячеслав Иноземцев в своём новом перформансе обращается к истории места, в котором разворачивается действие, а также японским мифам и исторической памяти, тем самым проводя сложные параллели с живыми человеческими историями. Они всплывают на поверхность и проживаются телами актеров, а зритель волен в ассоциациях – будь то тема происхождения мира, экзистенциального отчуждения в производственном цикле, выбора между свободой и необходимостью. А может, увиденное обретёт для него собственный, ни на на что не похожий, смысл.
«Для нас это уже целый спектакль-приключение: столько всего произошло с начала работы над ним! И отмена в феврале из-за болезни актера, и появление тогда же аферистки, которая продавала вымышленные билеты по вымышленной цене, и снова перенос с апреля на сентябрь , а после и отмена одного дня первого премьерного показа прямо перед началом спектакля из-за технических сложностей!!
Тем более эта премьера для нас долгожданная и захватывающая. Мы ищем, находим и радуемся, когда можно со всем справиться: обнаружить новые возможности, выйти за границы привычного… Это то, как мы исследуем наши тела, и то, как мы от телесной работы переходим к реальностям жизни».
Режиссер: Вячеслав Иноземцев
Автор музыки: Матвей Сабуров и группа «Плато»
Исполнители: Татьяна Суркова-Бекета, Дмитрий Скачков, Наталья Третьякова, Светлана Ерашова, Вероника Оганисян, Лев Пархалин, Светлана Ткаченко, Сергей Масько, Геннадий Тобин, Юрий Бенько, Марианна Клименко, Виктория Лукша, Мария Фоменко и др.
Продолжительность: 80 минут без антракта
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Европарламент призвал Минск снять обвинения с фигурантов "дела БелТА"
Ситуация со свободой СМИ в Беларуси продолжает ухудшаться, что подтверждается "серьезным преследованием независимых новостных порталов и журналистов". Об этом говорится в резолюции Европарламента от 4 октября.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Лукашенко объявил благодарность БелТА
Президент Беларуси Александр Лукашекно объявил благодарность сотрудникам государственного Белорусского телеграфного агентства (БелТА), которое этим летом стало инициатором задержания ряда журналистов негосударственных изданий за несанкционированное пользование платной новостной лентой агентства.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Мингорисполком не разрешил Марш солидарности с журналистами
Мингорисполком отказал в разрешении на проведение в Минске 15 сентября марша солидарности с журналистами. Об этом сообщил сопредседатель оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский. «Заявка якобы не соответствует перечню разрешенных мест для проведения мероприятий», - отметил он.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Фигурантам «дела БелТА» запретили покидать Беларусь
27 августа стало известно, что журналистам ряда СМИ, которые являются подозреваемыми по «делу БелТА», запретили покидать Беларусь. По последним данным, пяти журналистам временно ограничили выезд из республики.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Министр информации Беларуси хочет взяться за фрилансеров
Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич намерен вернуться «к терминологии в отношении участников медийного пространства». «Надо вернуться к рассмотрению самого термина «фрилансер», – заявил он в интервью программе «Неделя» на СТВ.