В Беларуси открыли первое финансовое мультикафе

БПС-Сбербанк открыл в центре Могилева первое финансовое мультикафе. Банковское отделение совмещает в себе лаунж-зону с бесплатным Wi-Fi, кофейню, детский уголок и площадку для коворкинга с интерактивным стендом.

Флагманский офис выполнен в новом для страны формате. Среди отличий – кофейные консультации (за чашкой латте или капучино), коворкинг и площадка для самообучения новым технологиям. Внутри обустроена лаунж-зона с мягкими креслами и столами, на которых лежат планшеты – с их помощью можно выбрать нужные сервисы.

«Новое отделение в Могилеве – прообраз банка будущего. Мы поддержали мировой тренд трансформации банковских офисов, которые выходят за рамки сугубо банковских услуг и становятся местами для совместной работы, обсуждений и обучения. БПС-Сбербанк одним из первых стал развиваться в этом направлении. Для банков сейчас крайне важно выйти из зоны комфорта и предоставить клиентам новые возможности», – убежден заместитель председателя правления БПС-Сбербанка Олег Бородко.

Прямо в отделении открыт кафетерий, где можно взять кофе, сэндвичи, пирожное «КартаFUN» или капкейк «СберКекс». Цены на еду и напитки колеблются в районе 2-3 рублей, а при оплате картой БПС-Сбербанка дают скидку до 10%.

Предусмотрено и место для коворкинга: можно сесть за свободный компьютер и поработать. То же самое можно сделать и со своего ноутбука или смартфона – всем посетителям раздают бесплатный Wi-Fi-интернет. По предварительной записи можно воспользоваться переговорной, чтобы провести совещание или деловую встречу.

В финансовом мультикафе установлена интерактивная зона, где наглядно показывают, как пользоваться сервисом бесконтактных платежей Samsung Pay. Есть и современная зарядка для смартфонов.

В отделении организовано шесть рабочих мест для взаимодействия с клиентами, а консультанты по банковским сервисам и новым технологиям встречают посетителей еще на входе. Внутри действует электронная очередь, ожидать которую предлагают в лаунж-зоне. Ребенка можно оставить в детском уголке, где он будет занят раскрасками, пока родители решают важные вопросы.

К открытию флагманского офиса была приурочена необычная сессия дизайн-мышления. Студенты трех ведущих могилевских вузов разработали концепт карточного продукта для молодежной аудитории.

Рядом с финансовым мультикафе открылась выставка ретро-велосипедов. Также прошел велоквест для школьников.