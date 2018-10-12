Творческий вечер Андрея Кончаловского в Минске

Андрей Кончаловский — один из немногих российских режиссеров, хорошо известных не только у нас, но и в мире. Он ставил на «Мосфильме» и в Голливуде, на театральных сценах и для телевидения, пройдя длинный путь от почти диссидентской «Истории Аси Клячиной» до эпической «Сибириады», романтико-патриотического «Романса о влюбленных», серии голливудских картин, вошедших в «мэйнстрим» кинопроката, метафорического «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына», принесшего ему «Серебряного льва» на Венецианском биеннале 2014 года и, наконец, до вершины своего творчества – фильма «Рай», получившего приз за лучшую режиссуру на 73-м МКФ в Венеции спустя два года, в 2016.
Почти полвека он поражает зрителей и критиков многообразием творческой деятельности и своей неукротимой энергией. На творческом вечере в Минске режиссер расскажет, как подбираются «слова» в кинематографе и почему исследование в искусстве – всегда очень личная история. Свобода или талант? Дефицит или изобилие? Кроме того, в этот вечер Андрей Сергеевич поделится своими размышлениями о современной культуре, о месте и роли театрального и киноискусства в контексте времени, о человеческой силе и слабости, об отношениях между мужчиной и женщиной, а также коснется других жизненных аспектов, так или иначе отраженных в искусстве.И, разумеется, режиссер ответит на вопросы зрителей.
«В каждом человеке я вижу учителя, – говорит Кончаловский, – для меня очень важна та энергия, тот отклик зала, который я получаю во время творческих встреч».
Творческий вечер Андрея Кончаловского
«Концертный зал «Минск»
г. Минск, ул. Октябрьская д. 5
7 февраля 2019 года (Четверг)
Начало в 19:00
Билеты от 40 до 160 рублей в билетных кассах и на сайтах:
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